Die US-Umweltschutzbehörde EPA will nach eigenen Angaben einige der bisherigen Vorschriften für die CO2-Emissionen von Kraftwerken in den USA aufheben. Mit diesem Schritt werden zentrale Weichenstellungen der beiden früheren Präsidenten Obama und Biden hinsichtlich der Kohlenstoffemissionen rückgängig gemacht.

LOCKHEED MARTIN

hat den Zuschlag für eine Beteiligung an einem Raketenbauprogramm der US-Armee bekommen. Bei dem Auftrag im Volumen von1,21 Milliarden US-Dollar geht es um eine neue Präzisionsrakete für das Programm Precision Strike Missile Increment 2 Early Operational Capability.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)