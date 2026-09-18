Die Exporte stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 45,5 Prozent auf 191,05 Milliarden Ringgit, was 46,62 Milliarden US-Dollar entspricht. Im Juli hatte der Anstieg 38,0 Prozent betragen. Die Importe erhöhten sich um 41,1 Prozent auf 162,96 Milliarden Ringgit, wie das Ministerium für Investitionen, Handel und Industrie mitteilte. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 28,09 Milliarden Ringgit, verglichen mit einem Überschuss von 22,53 Milliarden Ringgit im Juli. Der Median der Prognosen von sechs von The Wall Street Journal befragten Ökonomen hatte einen Anstieg der Exporte um 38,4 Prozent und der Importe um 34,9 Prozent erwartet, was zu einem Handelsüberschuss von 24,0 Milliarden Ringgit geführt hätte.

MALAYSIA / VERBRAUCHERPREISE

Der Verbraucherpreisindex stieg im August um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistikamt mitteilte. Das Tempo war damit geringfügig höher als der im Juli verzeichnete Anstieg von 1,8 Prozent. Dieser Wert entsprach auch dem Median der von The Wall Street Journal befragten Ökonomen.

ALPHABET

Die Tochter Waymo will 2028 mit Robo-Taxi-Diensten in Singapur an den Start gehen.

STELLANTIS

In Kanada droht eine Gewerkschaft mit Streik. Sofern der Autohersteller seine Pläne nicht ändere, eine Fabrik im Großraum Toronto an ein Rüstungsunternehmen zu verkaufen, könne man in den nächsten Wochen streikbereit sein, erklärte die Gewerkschaft Unifor, die mehr als 9.000 Beschäftigte von Stellantis vertritt.

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September 18, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)