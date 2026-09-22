22.09.2026 07:44:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der japanische Technologieinvestor begibt laut Medienberichten Ramsch-Anleihen im Wert von über 11 Milliarden Dollar. Diese Anleihen sind risikoreicher, bieten aber attraktive Renditen. Die Emission könnte laut Bloomberg am Donnerstag stattfinden. Ein Teil der Mittel solle zur Finanzierung einer Folgeinvestition in den ChatGPT-Hersteller OpenAI verwendet werden.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

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