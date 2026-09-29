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29.09.2026 08:00:46
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der Fast-Fashion-Anbieter hat im zweiten Quartal einen geringeren Gewinn bei bescheidenem Umsatzwachstum gemeldet, weil der regulatorische Gegenwind in den USA und Europa das Geschäft weiterhin belastete. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 11,08 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Wachstum von 1,1 Prozent im ersten Quartal und einem Jahreswachstum von 8,0 Prozent für 2025. Der bereinigte Nettogewinn sank in den drei Monaten bis Ende Juni auf 228,0 Millionen Dollar, nach 683,0 Millionen Dollar im Vorjahr.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)
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