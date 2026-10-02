02.10.2026 07:59:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im ersten Quartal einen Gewinn von 712 (Vorjahr: 727) Millionen Dollar bzw. 48 (49) Cent je Aktie erzielt. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar und verfehlte die Analystenerwartungen von 11,32 Milliarden Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Nike nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar, was unter den Analystenprognosen von 1,68 Dollar liegt. Den Umsatz sieht das Unternehmen im Jahresverlauf um einen hohen einstelligen Prozentsatz sinken. Nike plant, sich zu verkleinern. Nach zwei Quartalen mit sinkenden Einnahmen in Folge rechnet Nike im laufenden Geschäftsjahr mit einem weiteren Umsatzrückgang. Das Unternehmen will seine Betriebsabläufe schrumpfen, Stellen abbauen und regionale Geschäfte zusammenlegen, um sich anzupassen.

PALANTIR

hat Armada als ersten Partner für modulare Rechenzentren benannt, um der Nachfrage nach souveränen Systemen für Künstliche Intelligenz gerecht zu werden.

RAYTHEON

hat von der US-Marine einen Auftrag im Wert von bis zu 24,4 Milliarden US-Dollar zur Lieferung von Standard Missile-6-Abfangraketen bekommen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:12 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:29 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
20:17 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen