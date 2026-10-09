hat eine Vereinbarung zum Kauf von Mobilfunkspektrum-Lizenzen von der Investmentfirma Grain Management getroffen, der bislang größte Schritt des Weltraumunternehmens in den von traditionellen Telekom-Firmen dominierten Markt. Der von Elon Musk geführte Konzern wird laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen rund 8 Milliarden US-Dollar in bar für die Vermögenswerte zahlen. Die US-Lizenzen, die sich im 800-Megahertz-Band befinden, sind für drahtlose Dienste von Mobilfunkmasten und nicht für Satelliten ausgelegt. Das Spektrum könnte SpaceXs erklärtem Ziel dienen, seinen Starlink-Satellitendienst über Breitband hinaus in den Mobilfunkmarkt zu bringen, um mit Unternehmen wie AT&T und Verizon zu konkurrieren.

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October 09, 2026 01:58 ET (05:58 GMT)