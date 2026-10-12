|
12.10.2026 07:39:45
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
führt Gespräche über eine Übernahme oder eine Aufstockung seiner Beteiligung an dem US-Startup Reflection AI. Das Unternehmen entwickelt Open-Weight-Modelle, von denen sich die Regierung von US-Präsident Trump erhofft, dass sie mit günstigen chinesischen Alternativen konkurrieren können, wie die Financial Times berichtet. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, und ein Deal könnte verschiedene Formen annehmen.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX könnte fester starten -- DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Die Aussichten für den heimischen Handelsstart sind positiv. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.