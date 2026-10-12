12.10.2026 07:39:45

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

führt Gespräche über eine Übernahme oder eine Aufstockung seiner Beteiligung an dem US-Startup Reflection AI. Das Unternehmen entwickelt Open-Weight-Modelle, von denen sich die Regierung von US-Präsident Trump erhofft, dass sie mit günstigen chinesischen Alternativen konkurrieren können, wie die Financial Times berichtet. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, und ein Deal könnte verschiedene Formen annehmen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX könnte fester starten -- DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Die Aussichten für den heimischen Handelsstart sind positiv. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen