Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, sie erwarte, dass es angemessen sein werde, die Zinsen vor Ende des Jahres weiter anzuheben. Dies solle eine rechtzeitige und dauerhafte Rückkehr der Inflation zum Ziel der Fed gewährleisten.

Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank könnte in diesem Jahr angemessen sein, so New Yorker Fed-Präsident John Williams. Weitere Zinsschritte im Jahr 2027 schloss er jedoch nicht aus.

AT&T

hat eine Vereinbarung über den Verkauf von AT&T Mexico an die Grupo Televisa und Fintech Holdings getroffen. Damit zieht sich der Konzern nach etwas mehr als einem Jahrzehnt aus dem mexikanischen Mobilfunkmarkt zurück, um sich auf sein US-Geschäft zu konzentrieren. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält AT&T bei Abschluss der Transaktion 2 Milliarden US-Dollar in bar, vorbehaltlich von Anpassungen, sowie zusätzliche vertragliche und bedingte Leistungen.

BANK OF AMERICA

hat vom US-Finanzministerium eine Geldstrafe von 1,21 Milliarden US-Dollar auferlegt bekommen. Grund seien Verstöße gegen Gesetze zur Verhinderung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche. Dies teilte das US-Finanzministerium mit. Dies wird die Ergebnisse für das dritte Quartal belasten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

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October 14, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)