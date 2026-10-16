16.10.2026 07:47:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die für Inhalte zuständige Netflix-Managerin verlässt das Unternehmen. Auf Bela Bajaria, die seit zehn Jahren für den Streamingdienst arbeitet, folgt Peter Rice als Chief Content Officer, der früher bei 21st Century Fox and Disney als Manager tätig war. Netflix hat seit geraumer Zeit mit einem verlangsamten Wachstum und einem sinkendem Kundenengagement zu kämpfen.

NIKE

ist von der Ratingagentur Moody's mit einem von stabil auf negativ gesenkten Ausblick eingestuft worden, was eine länger als zuvor erwartete Trendwende widerspiegelt. Das Unternehmen mache zwar Fortschritte bei seinen Sanierungsinitiativen, teilte Moody's mit, fügte jedoch hinzu, dass das Sportbekleidungsgeschäft vor Herausforderungen stehe, darunter ein überversorgter Markt sowie eine unzureichende Differenzierung, und eine umfassende Neuausrichtung erfordere.

PEPSICO / KFC / COCA-COLA

Pepsico hat einen bedeutenden Liefervertrag an seinen Erzrivalen verloren. Die Fast-Food-Kette KFC hat einen Vertrag mit Coca-Cola als Getränkelieferant für Tausende von US-Restaurants geschlossen. Der Wechsel soll ab Januar umgesetzt werden.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)

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