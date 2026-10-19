19.10.2026 07:56:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

US-Präsident Trump hat die Umsetzung der meisten Russland-Sanktionen gestoppt, die nach einem parteiübergreifenden Gesetz beschlossen worden waren, das er im September unterzeichnet hatte. Trumps Präsidialerlass vom späten Freitag ist Teil einer umfassenderen Kehrtwende, mit der der Präsident Moskau umwirbt, um die steigenden Energiepreise vor den Zwischenwahlen im November unter Kontrolle zu bekommen. Das Gesetz, das vom verstorbenen republikanischen Senator Lindsey Graham initiiert und nach ihm auch benannt worden ist, richtete sich gezielt gegen einzelne russische Vertreter und Institutionen und hätte die Verhängung von bis zu 100 Prozent Zoll gegen Länder ermöglicht, die selbst russisches Öl importieren. In dem Erlass erklärte Trump, dass das Aussetzen der Umsetzung der meisten Aspekte des Gesetzes "im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten" sei.

ANTHROPIC

plant, 5 Prozent seiner Aktien in einen neuen "Gemeinwohlfonds" einzubringen, der die Flexibilität bietet, Spenden für wohltätige Zwecke zu tätigen oder Gelder an "bestimmte Bevölkerungsgruppen" weiterzuleiten.

MITSUBISHI ELECTRIC/FOXCONN

Mitsubishi Electric und Hon Hai Precision Industry ("Foxconn") haben eine Vereinbarung über die Bildung einer strategischen Allianz zur gemeinsamen Führung eines Autoteilegeschäfts getroffen.

SOFTBANK GROUP

will das US-Sicherheitsunternehmen Allied Universal übernehmen und befindet sich mehreren Informanten zufolge dazu in frühen Gesprächen. Es wäre die jüngste Wette auf eine breite Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik am Arbeitsplatz.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)

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