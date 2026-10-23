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23.10.2026 07:56:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
hat im jüngsten Quartal einen Nettogewinn von 313,1 (Vorjahr: 268,2) Millionen Dollar bzw. 2,31 (1,82) Dollar je Aktie erzielt; Analysten hatten 1,79 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung von 1,51 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr senkte der Schuhkonzern seine Umsatzprognose auf 5,70 bis 5,73 (zuvor: 5,86 bis 5,91) Milliarden Dollar. Dank Zollrückerstattungen hob Deckers jedoch das Jahresziel für den Gewinn je Aktie auf 7,80 bis 7,95 (zuvor: 7,35 bis 7,50) Dollar an.
NEWMONT
hat im dritten Quartal einen Gewinn von 2,48 (Vorjahr: 1,83) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,20 Dollar; Analysten hatten 1,96 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg auf 6,36 (5,52) Milliarden Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 6,27 Milliarden Dollar. Haupttreiber waren höhere Goldabsatzmengen und gestiegene realisierte Kupferpreise. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2026 wurde bestätigt.
WESTERN DIGITAL
hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Gewinn von 1,78 (Vorjahr: 1,15) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 4,64 Dollar; Analysten hatten 4,11 Dollar erwartet. Der Umsatz kletterte auf 4,38 (2,82) Milliarden Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 4,14 Milliarden Dollar. Für das laufende zweite Quartal des Geschäftsjahres prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 5,60 bis 6,00 (Analysten: 4,84) Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 5,0 bis 5,2 (Analysten: 4,57) Milliarden Dollar.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)
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