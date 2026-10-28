Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 708,40 Milliarden Won. Dies entspricht 534,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut einer Konsensschätzung von Factset mit einem Nettogewinn von 463,83 Milliarden Won gerechnet. Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf 23,824 Billionen Won, während der Betriebsgewinn um 14 Prozent auf 781,90 Milliarden Won zulegte. Beide Kennzahlen lagen weitgehend im Rahmen der vorläufigen Schätzungen des Unternehmens.

SEAGATE

meldete für das am 2. Oktober beendete erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,76 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 7,59 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 549 Millionen Dollar beziehungsweise 2,43 Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich der Gewinn auf 7,68 Dollar je Aktie und übertraf damit die von Factset befragten Analysten erwarteten 7,45 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg von 2,63 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,23 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 4,15 Milliarden Dollar.

SK HYNIX

Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 39,776 Billionen Won und verfehlte damit die Erwartungen des Marktes. Analysten hatten laut einer von FactSet zusammengestellten Konsenserwartung mit 61,418 Billionen Won gerechnet. Der Umsatz erreichte mit einem Anstieg auf mehr als das Vierfache auf 104,615 Billionen Won einen Rekordwert. Der Betriebsgewinn erreichte mit 83,334 Billionen Won ebenfalls ein Allzeithoch. Die Aktionäre sollen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen im Gesamtvolumen von 75 Milliarden Dollar vom Erfolg des Unternehmens profitieren.

VISA

meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn von 6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,19 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,09 Milliarden Dollar oder 2,62 Dollar je Aktie ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,48 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 3,44 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 12,14 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld 12,09 Milliarden Dollar erwartet.

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October 28, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)