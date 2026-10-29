Der Nettogewinn ist im dritten Quartal eingebrochen. Ein schleppender Fahrzeugabsatz und Produktionsausfälle durch Arbeiterunruhen belasteten Südkoreas größten Autobauer. Der Automobilhersteller teilte mit, dass der Nettogewinn im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 1,932 Billionen Won sank, was 1,44 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit wurde die von FactSet zusammengestellte Konsenserwartung von 2,406 Billionen Won verfehlt. Der Umsatz sank um 3,4 Prozent, während der Betriebsgewinn um 5,5 Prozent stieg.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat das vierte Quartal in Folge einen Rekordgewinn verzeichnet. Das Kerngeschäft mit Halbleitern profitierte weiterhin von der durch KI angetriebenen Nachfragewelle. Dennoch blieben die Ergebnisse hinter den hohen Erwartungen zurück, während gleichzeitig die Forderungen nach höheren Aktionärsrenditen lauter wurden. In den drei Monaten bis September sprang der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Sechsfache auf 75,136 Billionen Won. Analysten hatten laut einer Factset-Konsenserwartung mit 86,13 Billionen Won gerechnet.

SERVICENOW

hat im dritten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, der durch das Wachstum seiner Abonnementserlöse angekurbelt wurde. Das Unternehmen verbuchte einen Nettogewinn von 277 Millionen US-Dollar bzw. 27 Cent je Aktie, nach 502 Millionen Dollar bzw. 48 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 1 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,02 Dollar je Aktie gerechnet.

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October 29, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)