Neuseelands Arbeitslosenquote ist im dritten Quartal auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen. Sie trotzte damit den Erwartungen eines Rückgangs und bestätigte die jüngste Zurückhaltung der Zentralbank bei weiteren Zinserhöhungen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,7 Prozent, verglichen mit 5,6 Prozent im zweiten Quartal. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 5,5 Prozent gerechnet.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 3,2 Milliarden übertroffen. Die Bruttomarge lag bei 56 (Konsensschätzung: 56) Prozent. Der Umsatz stieg auf 13,4 (13,1) Milliarden Dollar, maßgeblich angetrieben durch eine Verdopplung der Erlöse mit Rechenzentrumschips auf 8,5 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis wurde durch eine buchhalterische Belastung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar aus dem OpenAI-Abkommen belastet, die jedoch größtenteils steuerlich ausgeglichen werden konnte.

AMGEN

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 3,86 (Vorjahr: 3,22) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 6,45 (Analysten: 5,79) Dollar. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 10,37 (Vorjahr: 9,60; Analysten: 10,07) Milliarden Dollar. Amgen hob die Jahresprognose an und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 (zuvor: 22,30 bis 23,50) Dollar bei einem Umsatz von 38,9 bis 39,7 (zuvor: 38,2 bis 39,4) Milliarden Dollar.

ARISTA NETWORKS

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 1,56 (Vorjahr: 0,85) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag das Ergebnis bei 1,20 (Konsensschätzung: 1,08) Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 59 Prozent auf 3,66 (Vorjahr: 2,31; Kopnsensschätzung: 3,33) Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,26 bis 1,30 (1,15) Dollar bei Erlösen von 3,9 bis 4,0 (3,6) Milliarden Dollar in Aussicht. Die Jahresprognose liegt nun bei 13,3 (12,68) Milliarden Dollar Umsatz.

BLOCK

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 565,6 (Vorjahr: 461,5) Millionen Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,13 (Analysten: 1,03) Dollar. Der Umsatz stieg auf 6,72 (Vorjahr: 6,11; Analysten: 6,58) Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,15 (Analysten: 1,16) Dollar je Aktie in Aussicht.

BOOKING HOLDINGS

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 2,72 (Vorjahr: 2,75) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag das Ergebnis bei 4,66 (Konsensschätzung: 4,49) Dollar je Aktie. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 8,89 (Konsensschätzung: 9,55) Milliarden Dollar. Die Bruttobuchungen übertrafen mit 54,4 Milliarden Dollar die Erwartung von 52,63 Milliarden. Für das vierte Quartal stellt Booking ein Buchungswachstum von 2 bis 4 Prozent in Aussicht; die Jahresziele für Bruttobuchungen und bereinigten Gewinn je Aktie wurden bestätigt.

SUPER MICRO COMPUTER

hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,59 (Vorjahr: 0,168) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,81 Dollar, Analysten hatten 1,23 Dollar erwartet. Der Umsatz vervierfachte sich nahezu auf 19,95 (Vorjahr: 5,02) Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 17,53 Milliarden deutlich. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,66 bis 1,90 (Konsensschätzung: 1,14) Dollar je Aktie sowie Umsätze von 19,5 bis 21,5 (18,11) Milliarden in Aussicht. Für das Gesamtjahr prognostiziert Super Micro einen Umsatz zwischen 72 und 82 (73,03) Milliarden Dollar.

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November 04, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)