Die US-Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um das singapurische Unternehmen Megaspeed und dessen verbundene Unternehmen am Kauf von US-KI-Chips zu hindern. Dies geschah nach Druck bezüglich der mutmaßlichen Rolle des Unternehmens bei der Weiterleitung modernster Halbleiter von Nvidia nach China. Das US-Handelsministerium setzte Megaspeed auf seine Entity List. Dadurch wird es US-Unternehmen untersagt, mit den gelisteten Firmen Geschäfte zu machen, sofern sie keine Sondergenehmigung erhalten.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Singapur hat nach einem über den Erwartungen liegenden Wachstum im dritten Quartal seine Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr angehoben. Zugleich mahnte das Land jedoch zur Vorsicht, da der globale Gegenwind anhalte. Das BIP wuchs im Zeitraum von Juli bis September im Jahresvergleich um 6,1 Prozent. Der Wert lag damit über der im Oktober veröffentlichten vorläufigen Schätzung von 5,4 Prozent. In den ersten drei Quartalen des Jahres belief sich das BIP-Wachstum auf 6,2 Prozent. Die Regierung rechnet für dieses Jahr nun mit einem Wachstum von rund 6 Prozent, verglichen mit der vorherigen Prognosespanne von 4,5 Prozent bis 5,5 Prozent. Für das Jahr 2027 wird ein Wirtschaftswachstum zwischen 2,5 Prozent und 4,5 Prozent erwartet.

ADENTRA

hat die Übernahme von AccessSMT Holdings, einem kanadischen Türenlieferanten, für 230 Millionen kanadische Dollar in bar vereinbart.

CATHAY PACIFIC

Swire Pacific aus Hongkong reduziert ihre Beteiligung an Cathay Pacific Airways durch einen Aktienverkauf weiter, um rund 458 Millionen US-Dollar einzunehmen. Das Konglomerat plant, im Rahmen einer Aktienplatzierung 252,66 Millionen Cathay-Pacific-Aktien zu veräußern. Jede Aktie wird zu 14,23 Hongkong-Dollar platziert, was 1,81 Dollar entspricht. Der Preis bedeutet einen Abschlag von 8,5 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs der Fluggesellschaft von 15,55 Hongkong-Dollar.

LINAMAR

übernimmt das Arbeitsbühnengeschäft von Terex, einschließlich der bekannten Marke Genie, für 1,4 Milliarden US-Dollar in bar. Der Geschäftsbereich entwickelt und produziert Hebebühnen, Teleskoplader und Hubarbeitsbühnen. Die Transaktion, deren Abschluss für das erste Halbjahr erwartet wird, umfasst sämtliche Vermögenswerte, geistiges Eigentum sowie Produktionsstandorte der Sparte.

MACQUARIE / AXIATA

Ein von Macquarie geführtes Konsortium hat den Erwerb des internationalen Geschäfts mit Funktürmen von Axiata im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar vereinbart. Damit baut der australische Vermögensverwalter seine Präsenz im Bereich digitaler Infrastruktur in Südostasien aus. Das Konsortium werde die Turmsparten der Edotco, einer Tochtergesellschaft des malaysischen Telekommunikationskonzerns Axiata, auf den Philippinen, in Indonesien, Bangladesch, Pakistan und Kambodscha übernehmen, teilte Macquarie mit.

STARHUB

wird den singapurischen Telekommunikationsanbieter M1 im Rahmen einer reinen Aktientransaktion übernehmen. Dabei wird das Unternehmen mit 1,36 Milliarden Singapur-Dollar bewertet. Aktionäre von M1, das von Keppel Ltd. kontrolliert wird, sollen rund 651,7 Millionen neue StarHub-Aktien erhalten. Dies entspreche etwa 27,4 Prozent des erweiterten Unternehmens, wie die drei Gesellschaften mitteilten. Keppel wird faktisch 23,0 Prozent halten und damit ein wesentlicher Großaktionär von StarHub werden.

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November 24, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)