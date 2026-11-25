Die Ölpreise zogen auf dem zuletzt deutlich niedrigeren Niveau an. "Die Ölbewegungen aus der Straße von Hormus haben sich etwas verringert, und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran scheinen ins Stocken geraten zu sein, nachdem der Iran erklärt hat, dem gegenwärtigen Druck und den Sanktionen standhalten zu wollen", sagte Dennis Kissler von BOK Financial. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 1,7 Prozent auf knapp 91 Dollar im späten US-Handel.

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INFLATION AUSTRALIEN

Die Verbraucherinflation ist im Oktober schneller gestiegen als erwartet. Dies hält die Reserve Bank of Australia in Alarmbereitschaft, die Zinssätze weiter anzuheben, trotz zunehmender Anzeichen für eine Verlangsamung der Konjunktur. Der Verbraucherpreisindex kletterte im Oktober im Jahresvergleich um 4,9 Prozent nach 4,3 Prozent im September. Damit verharrt er weiterhin deutlich über dem Zielwert der Notenbank von 2,5 Prozent. Die geldpolitisch bedeutsamere getrimmte Mittelwertinflation legte im Oktober im Vorjahresvergleich um 3,8 Prozent zu. Ökonomen hatten hingegen eine Stagnation bei 3,6 Prozent prognostiziert.

AMBARELLA

Der Hersteller von Halbleiterprozessoren wies für das dritte Quartal einen Verlust von 12,7 Millionen Dollar oder 29 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Fehlbetrag von 15,1 Millionen Dollar oder 35 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 28 Cent und lag damit unter den von Analysten erwarteten 31 Cent. Der Umsatz kletterte um 6,2 Prozent auf 115,2 Millionen Dollar, verfehlte jedoch die prognostizierten 119,4 Millionen Dollar.

AUTODESK

hat ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Im dritten Geschäftsquartal wies das Unternehmen einen Gewinn von 563 Millionen Dollar bzw. 2,68 Dollar je Aktie aus. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 343 Millionen Dollar bzw. 1,60 Dollar je Aktie betragen. Bereinigt um bestimmte Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn bei 3,20 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,06 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte von 1,85 Milliarden auf 2,16 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,13 Milliarden Dollar.

BILIBILI

Die chinesische Video-Streaming-Plattform wies für die drei Monate bis September einen bereinigten Nettogewinn von 828,2 Millionen Yuan aus. Dies entspricht einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8 Prozent. Die Analysten der Citi merkten an, dass die Ergebnisse des Unternehmens weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen hätten.

XIAOMI

Die Bruttomarge im Smartphone-Segment verringerte sich von 11,1 Prozent im Vorjahr auf 9,2 Prozent, da gestiegene Preise für Speicherchips die Handyhersteller belasteten. Xiaomi hat ihre Produktpalette schrittweise um höherwertige Modelle erweitert und die Preise moderat angehoben.

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November 25, 2026 01:59 ET (06:59 GMT)