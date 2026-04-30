TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

30.04.2026 14:06:45

Morning Market Movers: HCAI, FATN, ENVB, AKAN See Big Swings

(RTTNews) - At 8:00 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening bell. For active traders, premarket trading offers a head start in spotting potential breakouts, reversals, or sharp price swings. These early moves often indicate where momentum may carry into the regular session, making premarket analysis a key part of the trading day.

In the Green - Premarket Gainers

The following stocks are trading higher in Thursday's premarket session, recording significant percentage increases:
  1. Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd (HCAI) - up 95% at $10.47
  2. FatPipe, Inc. (FATN) - up 35% at $3.36
  3. Akanda Corp. (AKAN) - up 30% at $33.69
  4. Everspin Technologies, Inc. (MRAM) - up 26% at $16.70
  5. Viavi Solutions Inc. (VIAV) - up 25% at $57.20
  6. Bandwidth Inc. (BAND) - up 25% at $30.17
  7. Impinj, Inc. (PI) - up 19% at $143.63
  8. TTM Technologies, Inc. (TTMI) - up 15% at $159.01
  9. Benchmark Electronics, Inc. (BHE) - up 14% at $83.00
  10. Baiya International Group Inc. (BIYA) - up 14% at $2.17

In the Red - Premarket Losers

The following stocks are trading lower in Thursday's premarket session, showing notable percentage declines:
  1. Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) - down 31% at $3.55
  2. Rising Dragon Acquisition Corp. (RDAC) - down 29% at $14.45
  3. Cheetah Net Supply Chain Service Inc. (CTNT) - down 12% at $2.95
  4. Meta Platforms, Inc. (META) - down 9% at $606.95
  5. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) - down 9% at $262.24
  6. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) - down 9% at $127.04
  7. Sensient Technologies Corporation (SXT) - down 9% at $109.02
  8. AXIL Brands, Inc. (AXIL) - down 9% at $6.21
  9. Wayfair Inc. (W) - down 8% at $66.90
  10. Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) - down 8% at $19.45

Aktien in diesem Artikel

Bandwidth Inc Registered Shs -A- 26,00 26,21% Bandwidth Inc Registered Shs -A-
Benchmark Electronics Inc. (BEI) 69,10 12,91% Benchmark Electronics Inc. (BEI)
Check Point Software Ltd. 96,48 -19,40% Check Point Software Ltd.
Everspin Technologies Inc Registered Shs 15,44 37,24% Everspin Technologies Inc Registered Shs
Fatpipe Inc Registered Shs 3,12 2,63% Fatpipe Inc Registered Shs
Impinj Inc 122,50 15,40% Impinj Inc
Meta Platforms (ex Facebook) 521,90 -8,92% Meta Platforms (ex Facebook)
Reviv3 Procare Co Registered Shs 6,45 -4,30% Reviv3 Procare Co Registered Shs
Rising Dragon Acquisition Corporation Registered Shs 9,29 -12,85% Rising Dragon Acquisition Corporation Registered Shs
Sensient Technologies CorpShs 97,00 -5,83% Sensient Technologies CorpShs
TTM Technologies Inc. 140,65 20,57% TTM Technologies Inc.
Viavi Solutions Inc 44,39 13,97% Viavi Solutions Inc
Wayfair Inc (A) 59,48 -5,44% Wayfair Inc (A)
Wayside Technology Group IncShs 18,89 13,25% Wayside Technology Group IncShs
Willis Towers Watson PLC 220,80 -11,08% Willis Towers Watson PLC

