TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
30.04.2026 14:06:45
Morning Market Movers: HCAI, FATN, ENVB, AKAN See Big Swings
(RTTNews) - At 8:00 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening bell. For active traders, premarket trading offers a head start in spotting potential breakouts, reversals, or sharp price swings. These early moves often indicate where momentum may carry into the regular session, making premarket analysis a key part of the trading day.
In the Green - Premarket GainersThe following stocks are trading higher in Thursday's premarket session, recording significant percentage increases:
- Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd (HCAI) - up 95% at $10.47
- FatPipe, Inc. (FATN) - up 35% at $3.36
- Akanda Corp. (AKAN) - up 30% at $33.69
- Everspin Technologies, Inc. (MRAM) - up 26% at $16.70
- Viavi Solutions Inc. (VIAV) - up 25% at $57.20
- Bandwidth Inc. (BAND) - up 25% at $30.17
- Impinj, Inc. (PI) - up 19% at $143.63
- TTM Technologies, Inc. (TTMI) - up 15% at $159.01
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) - up 14% at $83.00
- Baiya International Group Inc. (BIYA) - up 14% at $2.17
In the Red - Premarket LosersThe following stocks are trading lower in Thursday's premarket session, showing notable percentage declines:
- Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) - down 31% at $3.55
- Rising Dragon Acquisition Corp. (RDAC) - down 29% at $14.45
- Cheetah Net Supply Chain Service Inc. (CTNT) - down 12% at $2.95
- Meta Platforms, Inc. (META) - down 9% at $606.95
- Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) - down 9% at $262.24
- Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) - down 9% at $127.04
- Sensient Technologies Corporation (SXT) - down 9% at $109.02
- AXIL Brands, Inc. (AXIL) - down 9% at $6.21
- Wayfair Inc. (W) - down 8% at $66.90
- Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) - down 8% at $19.45
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|26,00
|26,21%
|Benchmark Electronics Inc. (BEI)
|69,10
|12,91%
|Check Point Software Ltd.
|96,48
|-19,40%
|Everspin Technologies Inc Registered Shs
|15,44
|37,24%
|Fatpipe Inc Registered Shs
|3,12
|2,63%
|Impinj Inc
|122,50
|15,40%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|521,90
|-8,92%
|Reviv3 Procare Co Registered Shs
|6,45
|-4,30%
|Rising Dragon Acquisition Corporation Registered Shs
|9,29
|-12,85%
|Sensient Technologies CorpShs
|97,00
|-5,83%
|TTM Technologies Inc.
|140,65
|20,57%
|Viavi Solutions Inc
|44,39
|13,97%
|Wayfair Inc (A)
|59,48
|-5,44%
|Wayside Technology Group IncShs
|18,89
|13,25%
|Willis Towers Watson PLC
|220,80
|-11,08%