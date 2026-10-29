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29.10.2026 06:31:29
Morningstar Japan K: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Morningstar Japan K gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 15,87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morningstar Japan K noch ein Gewinn pro Aktie von 5,97 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Morningstar Japan K im vergangenen Quartal 14,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 220,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morningstar Japan K 4,44 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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