Morningstar Japan K legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Morningstar Japan K hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 5,97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morningstar Japan K noch ein Gewinn pro Aktie von 4,76 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at