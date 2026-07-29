Morningstar Japan K legte Quartalsergebnis vor

Morningstar Japan K hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Morningstar Japan K 5,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 350,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at