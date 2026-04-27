Morningstar Japan K: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Morningstar Japan K hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,87 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 12,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,30 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Morningstar Japan K 18,37 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Morningstar Japan K im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 140,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,86 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 11,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at