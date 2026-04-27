|
27.04.2026 06:31:29
Morningstar Japan K: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Morningstar Japan K hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,87 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 12,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,92 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,30 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Morningstar Japan K 18,37 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahr hat Morningstar Japan K im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 140,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,86 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 11,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.