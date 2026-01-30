Morningstar Japan K verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Morningstar Japan K äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 193,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morningstar Japan K einen Umsatz von 2,91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at