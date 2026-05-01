Morningstar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Morningstar hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,73 USD, nach 1,82 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 644,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Morningstar einen Umsatz von 581,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at