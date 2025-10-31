Morningstar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morningstar hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,17 USD. Im letzten Jahr hatte Morningstar einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 621,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 569,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at