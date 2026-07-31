Morningstar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morningstar hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,09 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 663,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 605,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at