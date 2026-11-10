Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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10.11.2026 15:46:02
Morningstar vs. Nu: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between an established research leader and a high-growth digital disruptor requires a careful look at business models. Morningstar (NASDAQ:MORN) and Nu (NYSE:NU) represent two different ways to invest in financial services.
Morningstar provides the data and insights that power investment decisions for millions of professionals and individuals. Nu is a digital-first banking platform that has rapidly gained market share across Brazil, Mexico, and Colombia. Both companies are leaders in their respective fields, but they face very different growth and risk outlooks.
Morningstar offers a broad suite of independent research, data, and investment management services. According to its latest annual report, filed for the 2025 period, the company serves eight primary customer groups, including financial advisors, asset managers, and institutional owners. Because its largest customer accounts for less than 3% of revenue, the company avoids significant customer concentration risk while employing nearly 11,000 people globally.
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