Morningstar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Morningstar hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Morningstar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 672,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 617,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at