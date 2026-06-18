WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.06.2026 12:55:20
Morocco: The 2030 World Cup is more than sports, it is a national project
Hosting the 2030 World Cup is more than just a sporting event for Rabat. While the kingdom invests heavily in infrastructure and prestige projects, doubts and social conflicts grow alongside a sense of pride and hope.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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