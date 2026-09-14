Morozoff: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Morozoff hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 7,20 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at