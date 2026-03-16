Morozoff stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Morozoff hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 47,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 52,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Morozoff hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 37,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 68,85 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,71 Prozent auf 36,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at