Morphic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Morphic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,850 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Morphic ein Ergebnis je Aktie von -0,630 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,22 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen USD gegenüber 3,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at