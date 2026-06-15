Morpho gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Morpho hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -58,74 JPY. Ein Jahr zuvor waren -13,290 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 677,6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 831,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at