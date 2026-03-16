Morpho hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Morpho hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 71,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Morpho -23,460 JPY je Aktie generiert.

Morpho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 474,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at