15.12.2025 06:31:29
Morpho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Morpho gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 25,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,31 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,34 Prozent auf 1,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 947,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 14,800 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 58,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.
