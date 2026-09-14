Morpho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Morpho hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 43,35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,07 Prozent auf 776,9 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 801,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at