MorphoSys-Aktie gewinnt deutlich: MorphoSys verringert Quartalsverlust

Im dritten Quartal 2018 wurde der Umsatz allerdings maßgeblich durch die Zahlung von 47,5 Millionen Euro von Novartis für den Antikörper MOR106 bestimmt, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal 2019 beinhalteten eine Schätzung der Umsatzbeteiligungen für die Erstlinien-Therapie Tremfya(R) in Höhe von 9,3 Millionen Euro, weil der Bericht des Partners Janssen für das dritte Quartal 2019 zum Stichtag noch nicht eingegangen sei. Wegen der starken Umsätze, die Janssen für Tremfya(R) im dritten Quartal 2019 berichtet habe, habe MorphoSys seine Lizenzprognose für Tremfya(R) auf 30 bis 35 (zuvor 23 bis 30) Millionen Euro erhöht, basierend auf konstanten Dollarkursen.

Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im dritten Quartal 2019 ergab sich ein Verlust von 27,0 (Vorjahr: 30,1) Millionen Euro, wie es weiter heißt. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 40,3 (25,3) Millionen Euro, laut MorphoSys begründet durch den zunehmenden Aufbau von Strukturen für eine mögliche Vermarktung von Tafasitamab in den USA sowie den Aufbau der MorphoSys US. Inc. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erreichten 25,9 (18,0) Millionen Euro.

Zum Ende des dritten Quartals 2019 habe die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 412,4 Millionen Euro verfügt. Zum 31. Dezember 2018 hätten diese 454,7 Millionen Euro betragen.

Für das Gesamtjahr 2019 bestätigte das Unternehmen aus Planegg bei München die Finanzprognose und erwartet Konzernumsätze am oberen Ende der Prognose in der Größenordnung von 65 bis 72 Millionen Euro. Das EBIT wird im Bereich von minus 105 bis minus 115 Millionen Euro und die Aufwendungen für eigene Forschung und Technologieentwicklung unverändert in einem Korridor von 95 bis 105 Millionen Euro erwartet.

Im XETRA-Handel geht es für die MorphoSys-Aktie derzeit 3,58 Prozent nach oben auf 98,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)