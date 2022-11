MorphoSys-Aktie knapp im Minus: Stifel dampft Kursziel für MorphoSys dramatisch ein

Analyst Victor Floc'h passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den Fehlschlag der Alzheimer-Studie mit dem Antikörper Gantenerumab an, der vom Partner Roche am Montagmorgen gemeldet worden war. Floc'h berücksichtigt zudem die jüngst gestutzten Ziele für das Krebsmittel Monjuvi. Mittelfristig sieht er kaum Kursstützen für MorphoSys

Am Dienstag notiert die MorphoSys-Aktie via XETRA zeitweise mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 14,78 Euro nur knapp unter ihrem Vortagesschluss.

/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 13:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 01:00 / EST

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)