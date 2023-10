MorphoSys-Aktie steigt: MorphoSys rechnet bei Monjuvi mit höherem US-Umsatz - UBS belässt Morphosys auf 'Buy'

Der Wirkstoffforscher MorphoSys rechnet in diesem Jahr mit etwas mehr Geschäft für sein wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA.

Angesichts des vorläufigen Umsatzes mit dem Mittel im dritten Quartal geht das Unternehmen im Gesamtjahr nun von Netto-Produkterlösen zwischen 85 und 95 Millionen US-Dollar (bis 89 Mio Euro) aus, wie es am Mittwoch in Planegg bei München mitteilte. Bisher standen 80 bis 95 Millionen Dollar im Plan, am unteren Ende also weniger.

Abschreibungen auf Rohstoffe lasteten jedoch im dritten Quartal auf der Bruttomarge für das Produkt, weswegen MorphoSys im Gesamtjahr hier nur noch einen Wert von rund 75 Prozent anpeilt, nach 75 bis 80 Prozent zuvor. In den Monaten Juli bis September kletterte der Umsatz mit Monjuvi nach vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,4 Millionen Dollar, die Bruttomarge betrug 65 Prozent.

UBS belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MorphoSys nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der US-Umsatz mit dem Kassenschlager Monjuvi habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktie des Biotech -Unternehmens könnte kurzfristig neutral bis leicht positiv reagieren. Die MorphoSys-Aktie kann am Mittwoch ins Plus drehen und zeigt sich via XETRA zeitweise um 2,82 Prozent höher bei 27,35 Euro.

