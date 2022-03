Morphosys-Aktie trotz roter Zahlen im Plus

Am Mittwochabend hat das Biotech-Unternehmen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht - diese waren eher ernüchternd ausgefallen. Nach nachbörslichen Kursverlusten am Mittwoch drehte das Papier am Donnerstag aber wieder ins Plus. Alles zu den Zahlen und zur Aktie