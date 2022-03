Morphosys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Morphosys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Morphosys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,067 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,152 USD je Aktie gewesen.

Morphosys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Morphosys hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,232 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,883 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 197,44 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 389,78 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 2,252 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 190,95 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at