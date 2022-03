Morphosys rutscht tief in die Verlustzone

Höhere Kosten haben das Biotechunternehmen Morphosys im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. 2021 fiel ein operativer Verlust von gut 508 Millionen Euro an nach einem positiven Ergebnis von 18 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie Morphosys am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte.