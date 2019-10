Morphosys: Studie belegt Überlegenheit von Tafasitamab mit Lenalidomid

PLANEGG (dpa-AFX) - Nach dem Nackenschlag vom Vortag hat das Biotechnologieunternehmen MorphoSys am Dienstag erfreuliches zu berichten gehabt. In einer Studie sei die Überlegenheit einer Kombination von Tafasitamab mit Lenalidomid im Vergleich zur alleinigen Gabe von Lenalidomid bei einer bestimmten Art von Lymphomen bewiesen worden, teilte das Unternehmen in Planegg mit. Am Montagabend hatte Morphosys hingegen die Einstellung einer klinischen Entwicklung wegen geringer Erfolgsaussichten verkünden müssen.

Das hatte den Aktienkurs am Dienstag unter Druck gesetzt. Die Freude über die jüngste Entwicklung reichte dann aus, diesen Verlust wieder auszugleichen./he