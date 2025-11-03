Morris State Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Morris State Bancshares hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morris State Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Morris State Bancshares im vergangenen Quartal 27,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Morris State Bancshares 22,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at