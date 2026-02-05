Morris State Bancshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Morris State Bancshares hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Morris State Bancshares 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,3 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 100,75 Millionen USD – ein Plus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Morris State Bancshares 87,33 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at