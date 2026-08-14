Morrow Bank Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Morrow Bank Registered hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,31 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Morrow Bank Registered 0,260 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 537,6 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 458,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at