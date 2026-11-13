Morrow Bank Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Morrow Bank Registered ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Morrow Bank Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,40 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morrow Bank Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Morrow Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 749,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 62,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at