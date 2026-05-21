Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.05.2026 18:52:38
Mortgage Rates, Now 6.5%, Hit Highest Level Since War Began
The average rate on a 30-year mortgage in the United States rose amid growing concerns over inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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