Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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08.04.2026 17:30:25
Mortgage Rates are Going the Wrong Way. These Stocks Are Feeling It.
This was supposed to be the year the long-ailing U.S. housing market finally recovered.And falling mortgage rates were going to be central to that story. After all, the average 30-year fixed-rate mortgage had been drifting lower since January 2025, when it was just above 7%. Thirteen months later, in February of this year, it had fallen below 6%, a significant difference in borrowing rates -- and a big incentive -- for Americans looking to buy a first house or move to a new one. Over the past six weeks, however, the 30-year rate has jumped back above 6.5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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