Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.04.2026 18:14:00
Mortgage rates dip to 4-week low — just in time for the best week of the year to sell a home
Mortgage rates fell for the second straight week, setting the spring home-buying season up for a reboot after inflation worries linked to the Iran war sent rates climbing last month.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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