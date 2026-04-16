Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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16.04.2026 18:14:00

Mortgage rates dip to 4-week low — just in time for the best week of the year to sell a home

Mortgage rates fell for the second straight week, setting the spring home-buying season up for a reboot after inflation worries linked to the Iran war sent rates climbing last month.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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