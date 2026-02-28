Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
28.02.2026 18:53:00
Mortgage rates fall below 6% for the first time since 2022, giving buyers a glimpse of affordability
Falling rates could “drive more potential buyers into the market for spring home-buying season,” says Freddie Mac’s chief economist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
